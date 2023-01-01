كتزال غواتيمالي إلى كرونة نروجية

تحويل GTQ إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gtq
١٬٣٧٧٫١٠ nok

1.00000 GTQ = 1.37710 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 12:58 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

GTQ إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GTQ → 0 NOK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.063988.45961.437171.66260.962118.2985
1GBP1.1527411.2263101.9631.656551.916391.1090521.0917
1USD0.939950.815461183.14651.350851.562740.904417.1995
1INR0.01130460.009807520.01202710.01624660.01879510.01087720.206858

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكيتزال الغواتيمالي

GTQ إلى USD

GTQ إلى EUR

GTQ إلى GBP

GTQ إلى INR

GTQ إلى JPY

GTQ إلى RUB

GTQ إلى AUD

GTQ إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / كروني نرويجي
1 GTQ1.37710 NOK
5 GTQ6.88550 NOK
10 GTQ13.77100 NOK
20 GTQ27.54200 NOK
50 GTQ68.85500 NOK
100 GTQ137.71000 NOK
250 GTQ344.27500 NOK
500 GTQ688.55000 NOK
1000 GTQ1377.10000 NOK
2000 GTQ2754.20000 NOK
5000 GTQ6885.50000 NOK
10000 GTQ13771.00000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / Guatemalan Quetzal
1 NOK0.72616 GTQ
5 NOK3.63081 GTQ
10 NOK7.26162 GTQ
20 NOK14.52324 GTQ
50 NOK36.30810 GTQ
100 NOK72.61620 GTQ
250 NOK181.54050 GTQ
500 NOK363.08100 GTQ
1000 NOK726.16200 GTQ
2000 NOK1452.32400 GTQ
5000 NOK3630.81000 GTQ
10000 NOK7261.62000 GTQ