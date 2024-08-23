5 كرونة نروجية إلى كتزال غواتيمالي

تحويل NOK إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

5 nok
3.66 gtq

kr1.000 NOK = Q0.7318 GTQ

Mid-market exchange rate at 03:57
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

NOK إلى GTQ مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
1 USD10.89983.8950.76310.231,338.983.8516.707
1 EUR1.112193.3290.84911.3811,489.554.2847.461
1 INR0.0120.01110.0090.12215.960.0460.08
1 GBP1.311.178109.923113.4041,754.45.0468.788

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرونات النرويجية

NOK إلى USD

NOK إلى EUR

NOK إلى INR

NOK إلى GBP

NOK إلى SEK

NOK إلى KRW

NOK إلى PLN

NOK إلى DKK

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل كروني نرويجي / Guatemalan Quetzal
1 NOK٠٫٧٣١٧٩ GTQ
5 NOK٣٫٦٥٨٩٥ GTQ
10 NOK٧٫٣١٧٩١ GTQ
20 NOK١٤٫٦٣٥٨٢ GTQ
50 NOK٣٦٫٥٨٩٥٥ GTQ
100 NOK٧٣٫١٧٩١٠ GTQ
250 NOK١٨٢٫٩٤٧٧٥ GTQ
500 NOK٣٦٥٫٨٩٥٥٠ GTQ
1000 NOK٧٣١٫٧٩١٠٠ GTQ
2000 NOK١٬٤٦٣٫٥٨٢٠٠ GTQ
5000 NOK٣٬٦٥٨٫٩٥٥٠٠ GTQ
10000 NOK٧٬٣١٧٫٩١٠٠٠ GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / كروني نرويجي
1 GTQ١٫٣٦٦٥١ NOK
5 GTQ٦٫٨٣٢٥٥ NOK
10 GTQ١٣٫٦٦٥١٠ NOK
20 GTQ٢٧٫٣٣٠٢٠ NOK
50 GTQ٦٨٫٣٢٥٥٠ NOK
100 GTQ١٣٦٫٦٥١٠٠ NOK
250 GTQ٣٤١٫٦٢٧٥٠ NOK
500 GTQ٦٨٣٫٢٥٥٠٠ NOK
1000 GTQ١٬٣٦٦٫٥١٠٠٠ NOK
2000 GTQ٢٬٧٣٣٫٠٢٠٠٠ NOK
5000 GTQ٦٬٨٣٢٫٥٥٠٠٠ NOK
10000 GTQ١٣٬٦٦٥٫١٠٠٠٠ NOK