كتزال غواتيمالي إلى دولار هونغ كونغ

تحويل GTQ إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gtq
٩٩٤٫٤١ hkd

1.00000 GTQ = 0.99441 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:55 UTC
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GTQ إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GTQ → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.063788.44951.437011.662290.962718.3163
1GBP1.1526711.22605101.9491.656331.9161.1096821.1118
1USD0.94010.815627183.15271.350951.562740.9050517.2194
1INR0.01130590.009808790.012026110.01624660.01879370.01088420.207082

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكيتزال الغواتيمالي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / دولار هونغ كونغ
1 GTQ0.99441 HKD
5 GTQ4.97206 HKD
10 GTQ9.94412 HKD
20 GTQ19.88824 HKD
50 GTQ49.72060 HKD
100 GTQ99.44120 HKD
250 GTQ248.60300 HKD
500 GTQ497.20600 HKD
1000 GTQ994.41200 HKD
2000 GTQ1988.82400 HKD
5000 GTQ4972.06000 HKD
10000 GTQ9944.12000 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Guatemalan Quetzal
100 HKD100.56200 GTQ
200 HKD201.12400 GTQ
300 HKD301.68600 GTQ
500 HKD502.81000 GTQ
1000 HKD1005.62000 GTQ
2000 HKD2011.24000 GTQ
2500 HKD2514.05000 GTQ
3000 HKD3016.86000 GTQ
4000 HKD4022.48000 GTQ
5000 HKD5028.10000 GTQ
10000 HKD10056.20000 GTQ
20000 HKD20112.40000 GTQ