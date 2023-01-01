جنيه جبل طارق إلى فلورن أروبي

تحويل GIP إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gip
٢٬٢٣١٫١٩ awg

1.00000 GIP = 2.23119 AWG

متوسط سعر صرف السوق عند 12:2 UTC
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GIP إلى AWG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 AWG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.063488.35571.436651.661690.962718.2175
1GBP1.1532711.22625101.8871.656661.916171.1102521.0074
1USD0.94040.815494183.08791.3511.562620.905317.1314
1INR0.01131790.009814840.012035410.01625990.01880690.01089570.206184

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / Aruban Florin
1 GIP2.23119 AWG
5 GIP11.15595 AWG
10 GIP22.31190 AWG
20 GIP44.62380 AWG
50 GIP111.55950 AWG
100 GIP223.11900 AWG
250 GIP557.79750 AWG
500 GIP1115.59500 AWG
1000 GIP2231.19000 AWG
2000 GIP4462.38000 AWG
5000 GIP11155.95000 AWG
10000 GIP22311.90000 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / جنيه جبل طارق
1 AWG0.44819 GIP
5 AWG2.24096 GIP
10 AWG4.48192 GIP
20 AWG8.96384 GIP
50 AWG22.40960 GIP
100 AWG44.81920 GIP
250 AWG112.04800 GIP
500 AWG224.09600 GIP
1000 AWG448.19200 GIP
2000 AWG896.38400 GIP
5000 AWG2240.96000 GIP
10000 AWG4481.92000 GIP