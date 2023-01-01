سيدي غاني إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل GHS إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ghs
٥٥٬٠٤٥ xof

1.00000 GHS = 55.04460 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 12:0 UTC
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GHS إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.063488.35741.436921.661560.9628518.2169
1GBP1.1531411.2262101.8841.65691.915941.110321.0058
1USD0.94040.815528183.08951.351251.56250.9053517.1308
1INR0.01131770.009815050.012035210.01626260.0188050.01089610.206173

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for سيدي الغاني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 GHS55.04460 XOF
5 GHS275.22300 XOF
10 GHS550.44600 XOF
20 GHS1100.89200 XOF
50 GHS2752.23000 XOF
100 GHS5504.46000 XOF
250 GHS13761.15000 XOF
500 GHS27522.30000 XOF
1000 GHS55044.60000 XOF
2000 GHS110089.20000 XOF
5000 GHS275223.00000 XOF
10000 GHS550446.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Ghanaian Cedi
1 XOF0.01817 GHS
5 XOF0.09084 GHS
10 XOF0.18167 GHS
20 XOF0.36334 GHS
50 XOF0.90835 GHS
100 XOF1.81671 GHS
250 XOF4.54177 GHS
500 XOF9.08355 GHS
1000 XOF18.16710 GHS
2000 XOF36.33420 GHS
5000 XOF90.83550 GHS
10000 XOF181.67100 GHS