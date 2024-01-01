Gana sedisinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile GHS → XOF çevirin

1.000 ghs
50.289 xof

1.00000 GHS = 50.28850 XOF

03:43 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853821.072789.04381.452861.6540.94971518.338
1 GBP1.1712111.25635104.2881.70161.937171.1123121.4776
1 USD0.932250.795957183.0091.35441.54190.8853517.0952
1 INR0.01123040.00958880.012046910.01631630.01857510.01066570.205944

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Gana sedisinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GHS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GHS → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gana sedisi için en iyi döviz çiftleri

GHS → USD

GHS → CAD

GHS → EUR

GHS → ZAR

GHS → GBP

GHS → SGD

GHS → AUD

GHS → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gana Sedisi / CFA Frangı BCEAO
1 GHS50.28850 XOF
5 GHS251.44250 XOF
10 GHS502.88500 XOF
20 GHS1005.77000 XOF
50 GHS2514.42500 XOF
100 GHS5028.85000 XOF
250 GHS12572.12500 XOF
500 GHS25144.25000 XOF
1000 GHS50288.50000 XOF
2000 GHS100577.00000 XOF
5000 GHS251442.50000 XOF
10000 GHS502885.00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Gana Sedisi
1 XOF0.01989 GHS
5 XOF0.09943 GHS
10 XOF0.19885 GHS
20 XOF0.39771 GHS
50 XOF0.99427 GHS
100 XOF1.98853 GHS
250 XOF4.97133 GHS
500 XOF9.94265 GHS
1000 XOF19.88530 GHS
2000 XOF39.77060 GHS
5000 XOF99.42650 GHS
10000 XOF198.85300 GHS