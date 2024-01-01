1 Gana sedisinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile GHS → XOF çevirin

1 ghs
48 xof

1,000 GHS = 47,60 XOF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Gana sedisinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GHS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GHS → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gana sedisi için en iyi döviz çiftleri

GHS → USD

GHS → CAD

GHS → EUR

GHS → ZAR

GHS → GBP

GHS → SGD

GHS → AUD

GHS → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gana Sedisi / CFA Frangı BCEAO
1 GHS47,60150 XOF
5 GHS238,00750 XOF
10 GHS476,01500 XOF
20 GHS952,03000 XOF
50 GHS2.380,07500 XOF
100 GHS4.760,15000 XOF
250 GHS11.900,37500 XOF
500 GHS23.800,75000 XOF
1000 GHS47.601,50000 XOF
2000 GHS95.203,00000 XOF
5000 GHS238.007,50000 XOF
10000 GHS476.015,00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Gana Sedisi
1 XOF0,02101 GHS
5 XOF0,10504 GHS
10 XOF0,21008 GHS
20 XOF0,42016 GHS
50 XOF1,05039 GHS
100 XOF2,10078 GHS
250 XOF5,25195 GHS
500 XOF10,50390 GHS
1000 XOF21,00780 GHS
2000 XOF42,01560 GHS
5000 XOF105,03900 GHS
10000 XOF210,07800 GHS