250 CFA Frangı BCEAO'dan Gana sedisine

Reel döviz kuru ile XOF → GHS çevirin

1,000CFA XOF = 0,02538GH¢ GHS

10:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → GHS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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GHS
1 XOF → GHSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02740,0274
Düşük0,02540,0254
Ortalama0,02660,0265
Değişim-4.14%-3.83%
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1 XOF → GHS istatistikleri

XOF → GHS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0274, en düşük 0,0254 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0266 oldu. XOF → GHS kurundaki değişiklik -4.14 değerindeydi.

XOF → GHS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0274, en düşük 0,0254 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0265 oldu. XOF → GHS kurundaki değişiklik -3.83 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - GHS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9471,549,9961,341.725,21
1 GBP1,26411,7731,1971,94612,6341,6932.180,58
1 CAD0,7130,56410,6751,0987,1280,9551.230,23
1 EUR1,0560,8351,4811,62510,5531,4141.821,3

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Gana Sedisi
1 XOF0,02538 GHS
5 XOF0,12691 GHS
10 XOF0,25382 GHS
20 XOF0,50765 GHS
50 XOF1,26912 GHS
100 XOF2,53823 GHS
250 XOF6,34558 GHS
500 XOF12,69115 GHS
1000 XOF25,38230 GHS
2000 XOF50,76460 GHS
5000 XOF126,91150 GHS
10000 XOF253,82300 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / CFA Frangı BCEAO
1 GHS39,39760 XOF
5 GHS196,98800 XOF
10 GHS393,97600 XOF
20 GHS787,95200 XOF
50 GHS1.969,88000 XOF
100 GHS3.939,76000 XOF
250 GHS9.849,40000 XOF
500 GHS19.698,80000 XOF
1000 GHS39.397,60000 XOF
2000 GHS78.795,20000 XOF
5000 GHS196.988,00000 XOF
10000 GHS393.976,00000 XOF