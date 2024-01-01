5 سيدي غاني إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل GHS إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

5 ghs
245 xof

1.00000 GHS = 48.94290 XOF

Mid-market exchange rate at 20:54
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أعلى العملات

 USDCADEURZARGBPSGDAUDINR
1 USD11.34980.923719.31390.7886441.34311.525282.883
1 CAD0.7408510.68432514.30870.5842670.9950361.1299561.4039
1 EUR1.08261.46129120.90920.8539051.454041.6511989.7291
1 ZAR0.05177630.06988750.047825810.0408330.06954060.07896924.29137

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 GHS48.94290 XOF
5 GHS244.71450 XOF
10 GHS489.42900 XOF
20 GHS978.85800 XOF
50 GHS2447.14500 XOF
100 GHS4894.29000 XOF
250 GHS12235.72500 XOF
500 GHS24471.45000 XOF
1000 GHS48942.90000 XOF
2000 GHS97885.80000 XOF
5000 GHS244714.50000 XOF
10000 GHS489429.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Ghanaian Cedi
1 XOF0.02043 GHS
5 XOF0.10216 GHS
10 XOF0.20432 GHS
20 XOF0.40864 GHS
50 XOF1.02160 GHS
100 XOF2.04320 GHS
250 XOF5.10800 GHS
500 XOF10.21600 GHS
1000 XOF20.43200 GHS
2000 XOF40.86400 GHS
5000 XOF102.16000 GHS
10000 XOF204.32000 GHS