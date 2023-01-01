سيدي غاني إلى روبية سيشيلية

تحويل GHS إلى SCR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ghs
١٬٢١٥ scr

1.00000 GHS = 1.21500 SCR

متوسط سعر صرف السوق عند 11:57 UTC
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GHS إلى SCR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 SCR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.0634588.35191.437151.661640.962818.2105
1GBP1.153411.2267101.9151.657761.916721.110521.006
1USD0.940350.815195183.08041.35141.56250.905317.124
1INR0.01131840.009812120.012036510.01626620.01880710.01089670.206114

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى روبية سيشيلية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for سيدي الغاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / روبية سيشيل
1 GHS1.21500 SCR
5 GHS6.07500 SCR
10 GHS12.15000 SCR
20 GHS24.30000 SCR
50 GHS60.75000 SCR
100 GHS121.50000 SCR
250 GHS303.75000 SCR
500 GHS607.50000 SCR
1000 GHS1215.00000 SCR
2000 GHS2430.00000 SCR
5000 GHS6075.00000 SCR
10000 GHS12150.00000 SCR
معدلات التحويل روبية سيشيل / Ghanaian Cedi
1 SCR0.82305 GHS
5 SCR4.11524 GHS
10 SCR8.23048 GHS
20 SCR16.46096 GHS
50 SCR41.15240 GHS
100 SCR82.30480 GHS
250 SCR205.76200 GHS
500 SCR411.52400 GHS
1000 SCR823.04800 GHS
2000 SCR1646.09600 GHS
5000 SCR4115.24000 GHS
10000 SCR8230.48000 GHS