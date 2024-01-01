Gana sedisinden Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile GHS → SCR çevirin

1.000 ghs
1.108,36 scr

1.00000 GHS = 1.10836 SCR

03:39 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853761.072789.04461.452811.6540.9497318.3383
1 GBP1.1712911.25645104.2981.701671.937321.1124121.4796
1 USD0.932250.795893183.00981.354351.54190.8853517.0955
1 INR0.01123030.009587940.012046810.01631550.01857490.01066560.205946

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Gana sedisinden Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GHS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GHS → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gana sedisi için en iyi döviz çiftleri

GHS → USD

GHS → CAD

GHS → EUR

GHS → ZAR

GHS → GBP

GHS → SGD

GHS → AUD

GHS → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gana Sedisi / Seyşeller Rupisi
1 GHS1.10836 SCR
5 GHS5.54180 SCR
10 GHS11.08360 SCR
20 GHS22.16720 SCR
50 GHS55.41800 SCR
100 GHS110.83600 SCR
250 GHS277.09000 SCR
500 GHS554.18000 SCR
1000 GHS1108.36000 SCR
2000 GHS2216.72000 SCR
5000 GHS5541.80000 SCR
10000 GHS11083.60000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Gana Sedisi
1 SCR0.90223 GHS
5 SCR4.51116 GHS
10 SCR9.02231 GHS
20 SCR18.04462 GHS
50 SCR45.11155 GHS
100 SCR90.22310 GHS
250 SCR225.55775 GHS
500 SCR451.11550 GHS
1000 SCR902.23100 GHS
2000 SCR1804.46200 GHS
5000 SCR4511.15500 GHS
10000 SCR9022.31000 GHS