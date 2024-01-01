20 Seyşeller rupisinden Gana sedisine

Reel döviz kuru ile SCR → GHS çevirin

20 scr
20,25 ghs

1,000₨ SCR = 1,012GH¢ GHS

13:19 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → GHS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → GHSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,11321,1132
Düşük0,98370,9664
Ortalama1,05291,0309
Değişim-4.57%2.56%
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1 SCR → GHS istatistikleri

SCR → GHS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,1132, en düşük 0,9837 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,0529 oldu. SCR → GHS kurundaki değişiklik -4.57 değerindeydi.

SCR → GHS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,1132, en düşük 0,9664 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,0309 oldu. SCR → GHS kurundaki değişiklik 2.56 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,0991,2661,5081,6650,94420,63
1 GBP1,17711,282107,3751,7741,9591,1124,271
1 USD0,9180,78183,751,3841,5280,86618,931
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,226

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Gana Sedisi
1 SCR1,01234 GHS
5 SCR5,06170 GHS
10 SCR10,12340 GHS
20 SCR20,24680 GHS
50 SCR50,61700 GHS
100 SCR101,23400 GHS
250 SCR253,08500 GHS
500 SCR506,17000 GHS
1000 SCR1.012,34000 GHS
2000 SCR2.024,68000 GHS
5000 SCR5.061,70000 GHS
10000 SCR10.123,40000 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Seyşeller Rupisi
1 GHS0,98781 SCR
5 GHS4,93903 SCR
10 GHS9,87806 SCR
20 GHS19,75612 SCR
50 GHS49,39030 SCR
100 GHS98,78060 SCR
250 GHS246,95150 SCR
500 GHS493,90300 SCR
1000 GHS987,80600 SCR
2000 GHS1.975,61200 SCR
5000 GHS4.939,03000 SCR
10000 GHS9.878,06000 SCR