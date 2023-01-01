سيدي غاني إلى روبية نيبالية

تحويل GHS إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ghs
١١٬٨٥٩٫٩٠ npr

1.00000 GHS = 11.85990 NPR

متوسط سعر صرف السوق عند 11:55 UTC
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GHS إلى NPR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 NPR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.063788.37381.437321.661640.962918.2034
1GBP1.1532711.22675101.921.657651.916351.1104820.9937
1USD0.940150.815162183.08151.351251.562130.9051517.1133
1INR0.01131560.009811590.012036410.01626420.01880240.01089470.205982

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for سيدي الغاني

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GHS إلى EUR

GHS إلى ZAR

GHS إلى GBP

GHS إلى SGD

GHS إلى AUD

GHS إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Nepalese Rupee
1 GHS11.85990 NPR
5 GHS59.29950 NPR
10 GHS118.59900 NPR
20 GHS237.19800 NPR
50 GHS592.99500 NPR
100 GHS1185.99000 NPR
250 GHS2964.97500 NPR
500 GHS5929.95000 NPR
1000 GHS11859.90000 NPR
2000 GHS23719.80000 NPR
5000 GHS59299.50000 NPR
10000 GHS118599.00000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / Ghanaian Cedi
1 NPR0.08432 GHS
5 NPR0.42159 GHS
10 NPR0.84317 GHS
20 NPR1.68635 GHS
50 NPR4.21587 GHS
100 NPR8.43174 GHS
250 NPR21.07935 GHS
500 NPR42.15870 GHS
1000 NPR84.31740 GHS
2000 NPR168.63480 GHS
5000 NPR421.58700 GHS
10000 NPR843.17400 GHS