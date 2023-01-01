سيدي غاني إلى كتزال غواتيمالي

تحويل GHS إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ghs
٧٠١٫٦١ gtq

1.00000 GHS = 0.70161 GTQ

متوسط سعر صرف السوق عند 11:52 UTC
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GHS إلى GTQ مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 GTQ
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.064388.421.437921.662190.96318.201
1GBP1.1531411.2274101.971.658281.916911.1104720.9903
1USD0.93960.81473183.07811.351051.561770.9047517.1014
1INR0.01130970.00980680.012036910.01626240.01879880.01089040.205847

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for سيدي الغاني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Guatemalan Quetzal
1 GHS0.70161 GTQ
5 GHS3.50803 GTQ
10 GHS7.01606 GTQ
20 GHS14.03212 GTQ
50 GHS35.08030 GTQ
100 GHS70.16060 GTQ
250 GHS175.40150 GTQ
500 GHS350.80300 GTQ
1000 GHS701.60600 GTQ
2000 GHS1403.21200 GTQ
5000 GHS3508.03000 GTQ
10000 GHS7016.06000 GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / Ghanaian Cedi
1 GTQ1.42530 GHS
5 GTQ7.12650 GHS
10 GTQ14.25300 GHS
20 GTQ28.50600 GHS
50 GTQ71.26500 GHS
100 GTQ142.53000 GHS
250 GTQ356.32500 GHS
500 GTQ712.65000 GHS
1000 GTQ1425.30000 GHS
2000 GTQ2850.60000 GHS
5000 GTQ7126.50000 GHS
10000 GTQ14253.00000 GHS