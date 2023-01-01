دولار فيجي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل FJD إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
٢٬٩٨٥٫٢٥ ttd

1.00000 FJD = 2.98525 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 11:0 UTC
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FJD إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868151.0647588.40481.43811.661340.964618.1856
1GBP1.1518711.22615101.8061.65611.913171.111120.9423
1USD0.939150.815561183.02871.350651.560310.905917.0797
1INR0.01131160.009822640.01204410.01626730.01879240.01091070.205708

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / دولار ترينيداد وتوباغو
1 FJD2.98525 TTD
5 FJD14.92625 TTD
10 FJD29.85250 TTD
20 FJD59.70500 TTD
50 FJD149.26250 TTD
100 FJD298.52500 TTD
250 FJD746.31250 TTD
500 FJD1492.62500 TTD
1000 FJD2985.25000 TTD
2000 FJD5970.50000 TTD
5000 FJD14926.25000 TTD
10000 FJD29852.50000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / دولار فيجي
1 TTD0.33498 FJD
5 TTD1.67490 FJD
10 TTD3.34980 FJD
20 TTD6.69960 FJD
50 TTD16.74900 FJD
100 TTD33.49800 FJD
250 TTD83.74500 FJD
500 TTD167.49000 FJD
1000 TTD334.98000 FJD
2000 TTD669.96000 FJD
5000 TTD1674.90000 FJD
10000 TTD3349.80000 FJD