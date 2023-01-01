بير إثيوبي إلى كيات ميانماري

تحويل ETB إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
٣٧٬٩٧١٫٩٠ mmk

1.00000 ETB = 37.97190 MMK

متوسط سعر صرف السوق عند 10:38 UTC
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ETB إلى MMK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 MMK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86631.065388.46131.438791.663750.964518.2067
1GBP1.1543311.2297102.1131.660831.920511.1133621.0164
1USD0.93870.813206183.03891.35061.561770.905417.0907
1INR0.01130440.009793080.012042510.01626470.01880770.01090330.205816

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / Myanma Kyat
1 ETB37.97190 MMK
5 ETB189.85950 MMK
10 ETB379.71900 MMK
20 ETB759.43800 MMK
50 ETB1898.59500 MMK
100 ETB3797.19000 MMK
250 ETB9492.97500 MMK
500 ETB18985.95000 MMK
1000 ETB37971.90000 MMK
2000 ETB75943.80000 MMK
5000 ETB189859.50000 MMK
10000 ETB379719.00000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / البر الإثيوبي
1 MMK0.02634 ETB
5 MMK0.13168 ETB
10 MMK0.26335 ETB
20 MMK0.52671 ETB
50 MMK1.31676 ETB
100 MMK2.63353 ETB
250 MMK6.58383 ETB
500 MMK13.16765 ETB
1000 MMK26.33530 ETB
2000 MMK52.67060 ETB
5000 MMK131.67650 ETB
10000 MMK263.35300 ETB