ألف كولون كوستاريكي إلى دينار بحريني

تحويل CRC إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 crc
0.712 bhd

₡1.000 CRC = .د.ب0.0007121 BHD

Mid-market exchange rate at 14:53
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CRC إلى BHD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551.09391.7341.5011.6550.94920.649
1 GBP1.1711.278107.311.7561.9361.1124.155
1 USD0.9150.782183.9441.3731.5150.86818.896
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.225

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولبة كوستاريكا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Bahraini Dinar
1 CRC٠٫٠٠٠٧١ BHD
5 CRC٠٫٠٠٣٥٦ BHD
10 CRC٠٫٠٠٧١٢ BHD
20 CRC٠٫٠١٤٢٤ BHD
50 CRC٠٫٠٣٥٦١ BHD
100 CRC٠٫٠٧١٢١ BHD
250 CRC٠٫١٧٨٠٣ BHD
500 CRC٠٫٣٥٦٠٧ BHD
1000 CRC٠٫٧١٢١٣ BHD
2000 CRC١٫٤٢٤٢٧ BHD
5000 CRC٣٫٥٦٠٦٧ BHD
10000 CRC٧٫١٢١٣٤ BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / كوستاريكا كولوين
1 BHD١٬٤٠٤٫٢٣٠٠٠ CRC
5 BHD٧٬٠٢١٫١٥٠٠٠ CRC
10 BHD١٤٬٠٤٢٫٣٠٠٠٠ CRC
20 BHD٢٨٬٠٨٤٫٦٠٠٠٠ CRC
50 BHD٧٠٬٢١١٫٥٠٠٠٠ CRC
100 BHD١٤٠٬٤٢٣٫٠٠٠٠٠ CRC
250 BHD٣٥١٬٠٥٧٫٥٠٠٠٠ CRC
500 BHD٧٠٢٬١١٥٫٠٠٠٠٠ CRC
1000 BHD١٬٤٠٤٬٢٣٠٫٠٠٠٠٠ CRC
2000 BHD٢٬٨٠٨٬٤٦٠٫٠٠٠٠٠ CRC
5000 BHD٧٬٠٢١٬١٥٠٫٠٠٠٠٠ CRC
10000 BHD١٤٬٠٤٢٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ CRC