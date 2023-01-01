ألف بيزو تشيلي إلى بات تايلاندي

تحويل CLP إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٤١٫١٧ thb

1.00000 CLP = 0.04117 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 15:32 UTC
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50+ currencies in one account

CLP إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85511.079189.27091.467311.670560.954618.5467
1GBP1.1694511.262104.4021.7161.953711.1163621.6902
1USD0.92670.792393182.72721.359751.548110.8845517.1872
1INR0.01120190.009578390.012087910.01643660.01871340.01069240.207758

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / باهت تايلندي
1 CLP0.04117 THB
5 CLP0.20585 THB
10 CLP0.41170 THB
20 CLP0.82341 THB
50 CLP2.05851 THB
100 CLP4.11703 THB
250 CLP10.29257 THB
500 CLP20.58515 THB
1000 CLP41.17030 THB
2000 CLP82.34060 THB
5000 CLP205.85150 THB
10000 CLP411.70300 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / Chilean Peso
1 THB24.28940 CLP
5 THB121.44700 CLP
10 THB242.89400 CLP
20 THB485.78800 CLP
50 THB1214.47000 CLP
100 THB2428.94000 CLP
250 THB6072.35000 CLP
500 THB12144.70000 CLP
1000 THB24289.40000 CLP
2000 THB48578.80000 CLP
5000 THB121447.00000 CLP
10000 THB242894.00000 CLP