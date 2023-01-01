1 فرنك سويسري إلى بوليفيانو بوليفي

تحويل CHF إلى BOB بسعر الصرف الحقيقي

1 chf
7.92 bob

1.00000 CHF = 7.91655 BOB

Mid-market exchange rate at 09:28
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أعلى العملات

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1 USD10.927450.79598883.38351.3581.51423144.3151.62641
1 EUR1.078210.858289.90411.46421.63265155.6151.7536
1 GBP1.25631.165231104.7551.706061.90233181.3032.04326
1 INR0.01199280.0111230.0095461110.01628620.01815991.730740.0195052

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى بوليفيانو بوليفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BOB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى BOB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Bolivian Boliviano
1 CHF7.91655 BOB
5 CHF39.58275 BOB
10 CHF79.16550 BOB
20 CHF158.33100 BOB
50 CHF395.82750 BOB
100 CHF791.65500 BOB
250 CHF1979.13750 BOB
500 CHF3958.27500 BOB
1000 CHF7916.55000 BOB
2000 CHF15833.10000 BOB
5000 CHF39582.75000 BOB
10000 CHF79165.50000 BOB
معدلات التحويل Bolivian Boliviano / الفرنك السويسري
1 BOB0.12632 CHF
5 BOB0.63159 CHF
10 BOB1.26318 CHF
20 BOB2.52636 CHF
50 BOB6.31590 CHF
100 BOB12.63180 CHF
250 BOB31.57950 CHF
500 BOB63.15900 CHF
1000 BOB126.31800 CHF
2000 BOB252.63600 CHF
5000 BOB631.59000 CHF
10000 BOB1263.18000 CHF