1 بوليفيانو بوليفي إلى فرنك سويسري

تحويل BOB إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١ bob
٠٫١٣ chf

1.00000 BOB = 0.12788 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 23:7 UTC
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BOB إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8561.077689.11451.465211.670570.954318.4049
1GBP1.1682211.2589104.1081.711731.951631.1148421.5014
1USD0.9280.794344182.69721.35971.550270.885617.0795
1INR0.01122150.009605460.012092310.01644190.01874630.01070890.206531

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / الفرنك السويسري
1 BOB0.12788 CHF
5 BOB0.63942 CHF
10 BOB1.27884 CHF
20 BOB2.55768 CHF
50 BOB6.39420 CHF
100 BOB12.78840 CHF
250 BOB31.97100 CHF
500 BOB63.94200 CHF
1000 BOB127.88400 CHF
2000 BOB255.76800 CHF
5000 BOB639.42000 CHF
10000 BOB1278.84000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Bolivian Boliviano
1 CHF7.81956 BOB
5 CHF39.09780 BOB
10 CHF78.19560 BOB
20 CHF156.39120 BOB
50 CHF390.97800 BOB
100 CHF781.95600 BOB
250 CHF1954.89000 BOB
500 CHF3909.78000 BOB
1000 CHF7819.56000 BOB
2000 CHF15639.12000 BOB
5000 CHF39097.80000 BOB
10000 CHF78195.60000 BOB