ألف دولار كندي إلى سيدي غاني

تحويل CAD إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

1,000 cad
10,559 ghs

C$1.000 CAD = GH¢10.56 GHS

Mid-market exchange rate at 09:41
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDINREURGBPPKRAUDCNYPHP
1 USD183.4540.9320.79279.321.5037.26158.816
1 INR0.01210.0110.0093.3470.0180.0870.705
1 EUR1.07389.52110.847299.6271.6137.78963.092
1 GBP1.267105.6991.1811353.7731.9049.19674.493

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار كندي

CAD إلى USD

CAD إلى INR

CAD إلى EUR

CAD إلى GBP

CAD إلى PKR

CAD إلى AUD

CAD إلى CNY

CAD إلى PHP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار كندي / Ghanaian Cedi
1 CAD١٠٫٥٥٩٠٠ GHS
5 CAD٥٢٫٧٩٥٠٠ GHS
10 CAD١٠٥٫٥٩٠٠٠ GHS
20 CAD٢١١٫١٨٠٠٠ GHS
50 CAD٥٢٧٫٩٥٠٠٠ GHS
100 CAD١٬٠٥٥٫٩٠٠٠٠ GHS
250 CAD٢٬٦٣٩٫٧٥٠٠٠ GHS
500 CAD٥٬٢٧٩٫٥٠٠٠٠ GHS
1000 CAD١٠٬٥٥٩٫٠٠٠٠٠ GHS
2000 CAD٢١٬١١٨٫٠٠٠٠٠ GHS
5000 CAD٥٢٬٧٩٥٫٠٠٠٠٠ GHS
10000 CAD١٠٥٬٥٩٠٫٠٠٠٠٠ GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / دولار كندي
1 GHS٠٫٠٩٤٧١ CAD
5 GHS٠٫٤٧٣٥٣ CAD
10 GHS٠٫٩٤٧٠٦ CAD
20 GHS١٫٨٩٤١١ CAD
50 GHS٤٫٧٣٥٢٩ CAD
100 GHS٩٫٤٧٠٥٧ CAD
250 GHS٢٣٫٦٧٦٤٣ CAD
500 GHS٤٧٫٣٥٢٨٥ CAD
1000 GHS٩٤٫٧٠٥٧٠ CAD
2000 GHS١٨٩٫٤١١٤٠ CAD
5000 GHS٤٧٣٫٥٢٨٥٠ CAD
10000 GHS٩٤٧٫٠٥٧٠٠ CAD