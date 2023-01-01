دولار بليزي إلى شلن تنزاني

تحويل BZD إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

1000 bzd
1242740 tzs

1.00000 BZD = 1242.74000 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 7:24 UTC
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BZD إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.0650588.51891.43751.66090.965418.1823
1GBP1.1554711.2306102.2781.660941.919061.1154921.0086
1USD0.938950.812612183.11241.34971.559450.9064517.0718
1INR0.0112970.009777260.012031910.01623950.01876320.01090630.205406

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / الشلن التنزاني
1 BZD1242.74000 TZS
5 BZD6213.70000 TZS
10 BZD12427.40000 TZS
20 BZD24854.80000 TZS
50 BZD62137.00000 TZS
100 BZD124274.00000 TZS
250 BZD310685.00000 TZS
500 BZD621370.00000 TZS
1000 BZD1242740.00000 TZS
2000 BZD2485480.00000 TZS
5000 BZD6213700.00000 TZS
10000 BZD12427400.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / دولار بليز
1 TZS0.00080 BZD
5 TZS0.00402 BZD
10 TZS0.00805 BZD
20 TZS0.01609 BZD
50 TZS0.04023 BZD
100 TZS0.08047 BZD
250 TZS0.20117 BZD
500 TZS0.40234 BZD
1000 TZS0.80467 BZD
2000 TZS1.60934 BZD
5000 TZS4.02335 BZD
10000 TZS8.04671 BZD