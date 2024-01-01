Белизские доллары в танзанийские шиллинги

Сконвертируйте BZD в TZS по реальному обменному курсу

1 000 bzd
1 334 930 tzs

BZ$1,000 BZD = tzs1 335 TZS

Среднерыночный курс в 03:59
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1 BZD в TZSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1 334,93001 334,9300
Низкий1 307,18001 291,7100
В среднем1 321,30401 305,8784
Изменить1.95%3.28%
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Соотношение 1 BZD к TZS

За последние 30 дней максимальный курс BZD к TZS составил 1 334,9300, а минимальный — 1 307,1800. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 321,3040. Изменение курса BZD к TZS в процентном соотношении составило 1.95.

За последние 90 дней максимальный курс BZD к TZS составил 1 334,9300, а минимальный — 1 291,7100. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 305,8784. Изменение курса BZD к TZS в процентном соотношении составило 3.28.

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Популярные валюты

 USDZARCADINRSGDGBPAUDNZD
1 USD118,2821,37183,6351,3440,7731,4921,659
1 ZAR0,05510,0754,5750,0740,0420,0820,091
1 CAD0,7313,339161,0230,9810,5641,0891,211
1 INR0,0120,2190,01610,0160,0090,0180,02

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Как произвести расчет конвертации из белизских долларов в танзанийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BZD из выпадающего списка для исходной валюты и TZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BZD в TZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для белизский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Белизский доллар / Танзанийский шиллинг
1 BZD1 334,93000 TZS
5 BZD6 674,65000 TZS
10 BZD13 349,30000 TZS
20 BZD26 698,60000 TZS
50 BZD66 746,50000 TZS
100 BZD133 493,00000 TZS
250 BZD333 732,50000 TZS
500 BZD667 465,00000 TZS
1000 BZD1 334 930,00000 TZS
2000 BZD2 669 860,00000 TZS
5000 BZD6 674 650,00000 TZS
10000 BZD13 349 300,00000 TZS
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Белизский доллар
1 TZS0,00075 BZD
5 TZS0,00375 BZD
10 TZS0,00749 BZD
20 TZS0,01498 BZD
50 TZS0,03746 BZD
100 TZS0,07491 BZD
250 TZS0,18728 BZD
500 TZS0,37455 BZD
1000 TZS0,74910 BZD
2000 TZS1,49821 BZD
5000 TZS3,74552 BZD
10000 TZS7,49103 BZD