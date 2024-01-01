Белизские доллары в танзанийские шиллинги
Сконвертируйте BZD в TZS по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 BZD в TZS
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|1 334,9300
|1 334,9300
|Низкий
|1 307,1800
|1 291,7100
|В среднем
|1 321,3040
|1 305,8784
|Изменить
|1.95%
|3.28%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BZD к TZS
За последние 30 дней максимальный курс BZD к TZS составил 1 334,9300, а минимальный — 1 307,1800. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 321,3040. Изменение курса BZD к TZS в процентном соотношении составило 1.95.
За последние 90 дней максимальный курс BZD к TZS составил 1 334,9300, а минимальный — 1 291,7100. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 305,8784. Изменение курса BZD к TZS в процентном соотношении составило 3.28.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из белизских долларов в танзанийские шиллинги
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BZD из выпадающего списка для исходной валюты и TZS из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BZD в TZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Белизский доллар / Танзанийский шиллинг
|1 BZD
|1 334,93000 TZS
|5 BZD
|6 674,65000 TZS
|10 BZD
|13 349,30000 TZS
|20 BZD
|26 698,60000 TZS
|50 BZD
|66 746,50000 TZS
|100 BZD
|133 493,00000 TZS
|250 BZD
|333 732,50000 TZS
|500 BZD
|667 465,00000 TZS
|1000 BZD
|1 334 930,00000 TZS
|2000 BZD
|2 669 860,00000 TZS
|5000 BZD
|6 674 650,00000 TZS
|10000 BZD
|13 349 300,00000 TZS