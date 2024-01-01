Belize dolarından Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile BZD → TZS çevirin

1.000 bzd
1.287.450 tzs

1,000 BZD = 1.287 TZS

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Belize dolarından Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BZD → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Belize doları için en iyi döviz çiftleri

BZD → USD

BZD → ZAR

BZD → CAD

BZD → INR

BZD → SGD

BZD → GBP

BZD → AUD

BZD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Belize Doları / Tanzanya Şilini
1 BZD1.287,45000 TZS
5 BZD6.437,25000 TZS
10 BZD12.874,50000 TZS
20 BZD25.749,00000 TZS
50 BZD64.372,50000 TZS
100 BZD128.745,00000 TZS
250 BZD321.862,50000 TZS
500 BZD643.725,00000 TZS
1000 BZD1.287.450,00000 TZS
2000 BZD2.574.900,00000 TZS
5000 BZD6.437.250,00000 TZS
10000 BZD12.874.500,00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Belize Doları
1 TZS0,00078 BZD
5 TZS0,00388 BZD
10 TZS0,00777 BZD
20 TZS0,01553 BZD
50 TZS0,03884 BZD
100 TZS0,07767 BZD
250 TZS0,19418 BZD
500 TZS0,38837 BZD
1000 TZS0,77673 BZD
2000 TZS1,55346 BZD
5000 TZS3,88366 BZD
10000 TZS7,76732 BZD