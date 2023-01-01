bin Tanzanya şilininden Belize dolarına

Reel döviz kuru ile TZS → BZD çevirin

1.000 tzs
0,80 bzd

1.00000 TZS = 0.00080 BZD

20:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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TZS → BZD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TZS → 0 BZD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Tanzanya şilininden Belize dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → BZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Tanzanya şilini

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

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Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Belize Doları
1 TZS0.00080 BZD
5 TZS0.00402 BZD
10 TZS0.00803 BZD
20 TZS0.01606 BZD
50 TZS0.04015 BZD
100 TZS0.08031 BZD
250 TZS0.20077 BZD
500 TZS0.40153 BZD
1000 TZS0.80307 BZD
2000 TZS1.60614 BZD
5000 TZS4.01534 BZD
10000 TZS8.03068 BZD
Çevrim kurları Belize Doları / Tanzanya Şilini
1 BZD1245.22000 TZS
5 BZD6226.10000 TZS
10 BZD12452.20000 TZS
20 BZD24904.40000 TZS
50 BZD62261.00000 TZS
100 BZD124522.00000 TZS
250 BZD311305.00000 TZS
500 BZD622610.00000 TZS
1000 BZD1245220.00000 TZS
2000 BZD2490440.00000 TZS
5000 BZD6226100.00000 TZS
10000 BZD12452200.00000 TZS