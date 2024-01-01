История обменного курса белизский доллар–танзанийские шиллинги

Обменный курс белизский доллар/танзанийские шиллинги сейчас составляет 1 334,930, отражая изменение в размере 0.603% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.636% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/танзанийские шиллинги колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 1 334,930, и минимумом, равным 1 322,500, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.657% уменьшение стоимости.