سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى الشلنات التنزانية

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى الشلنات التنزانية حاليًا 1323.75 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.198% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.017% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى الشلنات التنزانية بين أعلى مستوى 1325.91 في 10-08-2026 وأدنى مستوى 1317.42 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.489%.