سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى الشلنات التنزانية
هل تبحث عن أسعار صرف BZD التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة دولار بليز السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة دولار بليز عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.
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سجل أسعار صرف دولار بليز إلى إلى الشلنات التنزانية
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 BZD إلى TZS
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|1,324.3500
|الأدنى
|1,318.7000
|المتوسط
|1,321.2657
|التغيير
|0.29%
يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى الشلنات التنزانية حاليًا 1323.75 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.198% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.017% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى الشلنات التنزانية بين أعلى مستوى 1325.91 في 10-08-2026 وأدنى مستوى 1317.42 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.489%.
BZD إلى TZS مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert دولار بليز to شلن تنزاني
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اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر BZD كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر TZS كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert دولار بليز to شلن تنزاني
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر BZD كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر TZS كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.