10 بولا بوتسواني إلى فرنك سويسري

تحويل BWP إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

10 bwp
81 xpf

1.00000 BWP = 8.14568 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 9:41 UTC
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BWP إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85521.079789.32631.468451.670460.954818.4717
1GBP1.1693211.2625104.451.717061.953281.1164621.5991
1USD0.92620.792079182.73251.360051.547150.884317.1082
1INR0.01119490.009573980.012087110.01643910.01870060.01068870.206789

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / فرنك الـ CFP
1 BWP8.14568 XPF
5 BWP40.72840 XPF
10 BWP81.45680 XPF
20 BWP162.91360 XPF
50 BWP407.28400 XPF
100 BWP814.56800 XPF
250 BWP2036.42000 XPF
500 BWP4072.84000 XPF
1000 BWP8145.68000 XPF
2000 BWP16291.36000 XPF
5000 BWP40728.40000 XPF
10000 BWP81456.80000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Botswanan Pula
1 XPF0.12276 BWP
5 XPF0.61382 BWP
10 XPF1.22764 BWP
20 XPF2.45528 BWP
50 XPF6.13820 BWP
100 XPF12.27640 BWP
250 XPF30.69100 BWP
500 XPF61.38200 BWP
1000 XPF122.76400 BWP
2000 XPF245.52800 BWP
5000 XPF613.82000 BWP
10000 XPF1227.64000 BWP