ألف بولا بوتسواني إلى دونغ فيتنامي

تحويل BWP إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

1000 bwp
1772660 vnd

1.00000 BWP = 1772.66000 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 9:37 UTC
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BWP إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85541.0889.35381.46881.670530.9548518.4823
1GBP1.1690411.2626104.4611.717141.952981.1162621.6071
1USD0.92590.792016182.7351.361.546790.8841517.1132
1INR0.01119150.009572930.012086810.0164380.01869570.01068650.206844

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / Vietnamese Dong
1 BWP1772.66000 VND
5 BWP8863.30000 VND
10 BWP17726.60000 VND
20 BWP35453.20000 VND
50 BWP88633.00000 VND
100 BWP177266.00000 VND
250 BWP443165.00000 VND
500 BWP886330.00000 VND
1000 BWP1772660.00000 VND
2000 BWP3545320.00000 VND
5000 BWP8863300.00000 VND
10000 BWP17726600.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / Botswanan Pula
1 VND0.00056 BWP
5 VND0.00282 BWP
10 VND0.00564 BWP
20 VND0.01128 BWP
50 VND0.02821 BWP
100 VND0.05641 BWP
250 VND0.14103 BWP
500 VND0.28206 BWP
1000 VND0.56412 BWP
2000 VND1.12825 BWP
5000 VND2.82062 BWP
10000 VND5.64125 BWP