5000 بولا بوتسواني إلى روبية باكستانية

تحويل BWP إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ bwp
١١٢٬٤٢٤ pkr

1.00000 BWP = 22.48480 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 9:18 UTC
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BWP إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854551.079689.29971.468261.671080.95518.4878
1GBP1.1702111.26325104.491.718021.955341.1175521.6328
1USD0.926250.791609182.71551.361.547870.884617.1247
1INR0.01119830.009570260.012089610.01644190.01871320.01069450.207031

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / Pakistani Rupee
1 BWP22.48480 PKR
5 BWP112.42400 PKR
10 BWP224.84800 PKR
20 BWP449.69600 PKR
50 BWP1124.24000 PKR
100 BWP2248.48000 PKR
250 BWP5621.20000 PKR
500 BWP11242.40000 PKR
1000 BWP22484.80000 PKR
2000 BWP44969.60000 PKR
5000 BWP112424.00000 PKR
10000 BWP224848.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Botswanan Pula
1 PKR0.04447 BWP
5 PKR0.22237 BWP
10 PKR0.44475 BWP
20 PKR0.88949 BWP
50 PKR2.22372 BWP
100 PKR4.44745 BWP
250 PKR11.11862 BWP
500 PKR22.23725 BWP
1000 PKR44.47450 BWP
2000 PKR88.94900 BWP
5000 PKR222.37250 BWP
10000 PKR444.74500 BWP