1 روبية باكستانية إلى بولا بوتسواني

تحويل PKR إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

١ pkr
٠٫٠٥ bwp

1.00000 PKR = 0.04729 BWP

Mid-market exchange rate at 19:08
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.073389.19341.4651.647430.963618.7306
1GBP1.1529411.23745102.8351.689061.899391.1109721.5952
1USD0.93170.808113183.1021.364951.534920.897817.4514
1INR0.01121160.009724360.012033410.0164250.01847030.01080360.21

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Botswanan Pula
1 PKR0.04729 BWP
5 PKR0.23647 BWP
10 PKR0.47294 BWP
20 PKR0.94587 BWP
50 PKR2.36469 BWP
100 PKR4.72937 BWP
250 PKR11.82343 BWP
500 PKR23.64685 BWP
1000 PKR47.29370 BWP
2000 PKR94.58740 BWP
5000 PKR236.46850 BWP
10000 PKR472.93700 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / Pakistani Rupee
1 BWP21.14450 PKR
5 BWP105.72250 PKR
10 BWP211.44500 PKR
20 BWP422.89000 PKR
50 BWP1057.22500 PKR
100 BWP2114.45000 PKR
250 BWP5286.12500 PKR
500 BWP10572.25000 PKR
1000 BWP21144.50000 PKR
2000 BWP42289.00000 PKR
5000 BWP105722.50000 PKR
10000 BWP211445.00000 PKR