5000 ريال برازيلي إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل BRL إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ brl
١٨٬٩٥٠٫٤٥ szl

1.00000 BRL = 3.79009 SZL

متوسط سعر صرف السوق عند 3:3 UTC
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BRL إلى SZL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 SZL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.078589.1511.465471.667180.953818.3954
1GBP1.168511.26015104.1671.712291.947981.1145121.4937
1USD0.92720.793556182.6621.35881.545830.884417.0565
1INR0.01121690.009600010.012097510.0164380.01870070.0106990.20634

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Swazi Lilangeni
1 BRL3.79009 SZL
5 BRL18.95045 SZL
10 BRL37.90090 SZL
20 BRL75.80180 SZL
50 BRL189.50450 SZL
100 BRL379.00900 SZL
250 BRL947.52250 SZL
500 BRL1895.04500 SZL
1000 BRL3790.09000 SZL
2000 BRL7580.18000 SZL
5000 BRL18950.45000 SZL
10000 BRL37900.90000 SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / الريال البرازيلي
1 SZL0.26385 BRL
5 SZL1.31923 BRL
10 SZL2.63846 BRL
20 SZL5.27692 BRL
50 SZL13.19230 BRL
100 SZL26.38460 BRL
250 SZL65.96150 BRL
500 SZL131.92300 BRL
1000 SZL263.84600 BRL
2000 SZL527.69200 BRL
5000 SZL1319.23000 BRL
10000 SZL2638.46000 BRL