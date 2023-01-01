ألف ريال برازيلي إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل BRL إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٣٬٧٩٠٫٦٩ szl

1.00000 BRL = 3.79069 SZL

متوسط سعر صرف السوق عند 3:0 UTC
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BRL إلى SZL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 SZL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.078589.1511.465411.66680.953818.3939
1GBP1.168511.26025104.1751.712361.947691.1145121.4937
1USD0.92720.793493182.6621.358751.545480.884417.0551
1INR0.01121690.009599250.012097510.01643740.01869630.0106990.206323

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Swazi Lilangeni
1 BRL3.79069 SZL
5 BRL18.95345 SZL
10 BRL37.90690 SZL
20 BRL75.81380 SZL
50 BRL189.53450 SZL
100 BRL379.06900 SZL
250 BRL947.67250 SZL
500 BRL1895.34500 SZL
1000 BRL3790.69000 SZL
2000 BRL7581.38000 SZL
5000 BRL18953.45000 SZL
10000 BRL37906.90000 SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / الريال البرازيلي
1 SZL0.26380 BRL
5 SZL1.31902 BRL
10 SZL2.63804 BRL
20 SZL5.27608 BRL
50 SZL13.19020 BRL
100 SZL26.38040 BRL
250 SZL65.95100 BRL
500 SZL131.90200 BRL
1000 SZL263.80400 BRL
2000 SZL527.60800 BRL
5000 SZL1319.02000 BRL
10000 SZL2638.04000 BRL