بوليفيانو بوليفي إلى روبية هندية

تحويل BOB إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bob
١١٬٩٨٤٫٣٠ inr

1.00000 BOB = 11.98430 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 6:0 UTC
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BOB إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.0634588.38441.434811.660730.9571518.2157
1GBP1.1584111.2317102.3681.661811.923481.1087721.0977
1USD0.940350.811886183.1111.34921.561650.917.1289
1INR0.01131420.00976870.012032110.01623370.01878990.01082890.206097

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / الروبية الهندية
1 BOB11.98430 INR
5 BOB59.92150 INR
10 BOB119.84300 INR
20 BOB239.68600 INR
50 BOB599.21500 INR
100 BOB1198.43000 INR
250 BOB2996.07500 INR
500 BOB5992.15000 INR
1000 BOB11984.30000 INR
2000 BOB23968.60000 INR
5000 BOB59921.50000 INR
10000 BOB119843.00000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / Bolivian Boliviano
1 INR0.08344 BOB
5 INR0.41721 BOB
10 INR0.83443 BOB
20 INR1.66885 BOB
50 INR4.17213 BOB
100 INR8.34426 BOB
250 INR20.86065 BOB
500 INR41.72130 BOB
1000 INR83.44260 BOB
2000 INR166.88520 BOB
5000 INR417.21300 BOB
10000 INR834.42600 BOB