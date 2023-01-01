ألف دولار بروني إلى كيات ميانماري

تحويل BND إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

1000 bnd
1550440 mmk

1.00000 BND = 1550.44000 MMK

متوسط سعر صرف السوق عند 22:20 UTC
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BND إلى MMK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 MMK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.077389.08971.46481.670360.954218.4132
1GBP1.1686311.259104.1161.711861.952091.1151121.5188
1USD0.928250.794281182.69721.35971.550510.8857517.092
1INR0.01122460.009604690.012092310.01644190.01874920.01071080.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / Myanma Kyat
1 BND1550.44000 MMK
5 BND7752.20000 MMK
10 BND15504.40000 MMK
20 BND31008.80000 MMK
50 BND77522.00000 MMK
100 BND155044.00000 MMK
250 BND387610.00000 MMK
500 BND775220.00000 MMK
1000 BND1550440.00000 MMK
2000 BND3100880.00000 MMK
5000 BND7752200.00000 MMK
10000 BND15504400.00000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / دولار بروني
1 MMK0.00064 BND
5 MMK0.00322 BND
10 MMK0.00645 BND
20 MMK0.01290 BND
50 MMK0.03225 BND
100 MMK0.06450 BND
250 MMK0.16124 BND
500 MMK0.32249 BND
1000 MMK0.64498 BND
2000 MMK1.28995 BND
5000 MMK3.22488 BND
10000 MMK6.44976 BND