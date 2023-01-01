50 دينار بحريني إلى بات تايلاندي

تحويل BHD إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ bhd
٤٬٦٥٥٫٣٦ thb

1.00000 BHD = 93.10720 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 20:30 UTC
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BHD إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / باهت تايلندي
1 BHD93.10720 THB
5 BHD465.53600 THB
10 BHD931.07200 THB
20 BHD1862.14400 THB
50 BHD4655.36000 THB
100 BHD9310.72000 THB
250 BHD23276.80000 THB
500 BHD46553.60000 THB
1000 BHD93107.20000 THB
2000 BHD186214.40000 THB
5000 BHD465536.00000 THB
10000 BHD931072.00000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / Bahraini Dinar
1 THB0.01074 BHD
5 THB0.05370 BHD
10 THB0.10740 BHD
20 THB0.21481 BHD
50 THB0.53702 BHD
100 THB1.07403 BHD
250 THB2.68507 BHD
500 THB5.37015 BHD
1000 THB10.74030 BHD
2000 THB21.48060 BHD
5000 THB53.70150 BHD
10000 THB107.40300 BHD