مانات أذربيجاني إلى دولار فيجي

تحويل AZN إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

1000 azn
1335.53 fjd

1.00000 AZN = 1.33553 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 3:59 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

AZN إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AZN → 0 FJD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063788.31641.434881.658790.957318.218
1GBP1.1583511.23215102.3021.662111.921481.1088821.103
1USD0.94010.811589183.02751.348951.559450.917.127
1INR0.01132290.009774950.012044210.0162470.01878240.01083980.206281

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مانات أذربيجاني إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AZN الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for مانات أذربيجاني

AZN إلى USD

AZN إلى INR

AZN إلى SGD

AZN إلى EUR

AZN إلى NZD

AZN إلى CAD

AZN إلى GBP

AZN إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل مانات أذربيجان / دولار فيجي
1 AZN1.33553 FJD
5 AZN6.67765 FJD
10 AZN13.35530 FJD
20 AZN26.71060 FJD
50 AZN66.77650 FJD
100 AZN133.55300 FJD
250 AZN333.88250 FJD
500 AZN667.76500 FJD
1000 AZN1335.53000 FJD
2000 AZN2671.06000 FJD
5000 AZN6677.65000 FJD
10000 AZN13355.30000 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / مانات أذربيجان
1 FJD0.74877 AZN
5 FJD3.74383 AZN
10 FJD7.48765 AZN
20 FJD14.97530 AZN
50 FJD37.43825 AZN
100 FJD74.87650 AZN
250 FJD187.19125 AZN
500 FJD374.38250 AZN
1000 FJD748.76500 AZN
2000 FJD1497.53000 AZN
5000 FJD3743.82500 AZN
10000 FJD7487.65000 AZN