Azerbaycan manatından Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile AZN → FJD çevirin

1.000 azn
1.333,39 fjd

1,000 AZN = 1,333 FJD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRSGDEURNZDCADGBPAUD
1 USD183,6091,3620,941,6841,3770,8031,547
1 INR0,01210,0160,0110,020,0160,010,019
1 SGD0,73461,4110,691,2371,0120,591,137
1 EUR1,06488,9691,44911,7921,4660,8551,647

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Azerbaycan manatından Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Azerbaycan manatı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Fiji Doları
1 AZN1,33339 FJD
5 AZN6,66695 FJD
10 AZN13,33390 FJD
20 AZN26,66780 FJD
50 AZN66,66950 FJD
100 AZN133,33900 FJD
250 AZN333,34750 FJD
500 AZN666,69500 FJD
1000 AZN1.333,39000 FJD
2000 AZN2.666,78000 FJD
5000 AZN6.666,95000 FJD
10000 AZN13.333,90000 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Azerbaycan Manatı
1 FJD0,74997 AZN
5 FJD3,74986 AZN
10 FJD7,49971 AZN
20 FJD14,99942 AZN
50 FJD37,49855 AZN
100 FJD74,99710 AZN
250 FJD187,49275 AZN
500 FJD374,98550 AZN
1000 FJD749,97100 AZN
2000 FJD1.499,94200 AZN
5000 FJD3.749,85500 AZN
10000 FJD7.499,71000 AZN