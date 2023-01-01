bin Azerbaycan manatından Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile AZN → FJD çevirin

1.000 azn
1.349,78 fjd

1.00000 AZN = 1.34978 FJD

22:6 UTC'deki reel piyasa kuru
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AZN → FJD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AZN → 0 FJD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86561.056687.87211.424771.643490.966818.5365
1GBP1.1552711.22065101.5151.645991.898661.1169121.4145
1USD0.946450.819236183.1651.348451.555450.91517.5435
1INR0.01138020.009850730.012024310.01621420.01870320.01100220.210948

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Azerbaycan manatından Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Azerbaycan manatı

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AZN → EUR

AZN → NZD

AZN → CAD

AZN → GBP

AZN → AUD

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Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Fiji Doları
1 AZN1.34978 FJD
5 AZN6.74890 FJD
10 AZN13.49780 FJD
20 AZN26.99560 FJD
50 AZN67.48900 FJD
100 AZN134.97800 FJD
250 AZN337.44500 FJD
500 AZN674.89000 FJD
1000 AZN1349.78000 FJD
2000 AZN2699.56000 FJD
5000 AZN6748.90000 FJD
10000 AZN13497.80000 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Azerbaycan Manatı
1 FJD0.74086 AZN
5 FJD3.70430 AZN
10 FJD7.40860 AZN
20 FJD14.81720 AZN
50 FJD37.04300 AZN
100 FJD74.08600 AZN
250 FJD185.21500 AZN
500 FJD370.43000 AZN
1000 FJD740.86000 AZN
2000 FJD1481.72000 AZN
5000 FJD3704.30000 AZN
10000 FJD7408.60000 AZN