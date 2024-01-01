5.000 Fiji dolarından Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile FJD → AZN çevirin

1,000FJ$ FJD = 0,7463man. AZN

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → AZN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AZN
1 FJD → AZNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,76180,7775
Düşük0,74140,7414
Ortalama0,75090,7601
Değişim-2.03%-1.76%
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1 FJD → AZN istatistikleri

FJD → AZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7618, en düşük 0,7414 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7509 oldu. FJD → AZN kurundaki değişiklik -2.03 değerindeydi.

FJD → AZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7775, en düşük 0,7414 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7601 oldu. FJD → AZN kurundaki değişiklik -1.76 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - AZN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Azerbaycan Manatı
1 FJD0,74628 AZN
5 FJD3,73142 AZN
10 FJD7,46284 AZN
20 FJD14,92568 AZN
50 FJD37,31420 AZN
100 FJD74,62840 AZN
250 FJD186,57100 AZN
500 FJD373,14200 AZN
1000 FJD746,28400 AZN
2000 FJD1.492,56800 AZN
5000 FJD3.731,42000 AZN
10000 FJD7.462,84000 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Fiji Doları
1 AZN1,33997 FJD
5 AZN6,69985 FJD
10 AZN13,39970 FJD
20 AZN26,79940 FJD
50 AZN66,99850 FJD
100 AZN133,99700 FJD
250 AZN334,99250 FJD
500 AZN669,98500 FJD
1000 AZN1.339,97000 FJD
2000 AZN2.679,94000 FJD
5000 AZN6.699,85000 FJD
10000 AZN13.399,70000 FJD