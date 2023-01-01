مانات أذربيجاني إلى دينار بحريني

تحويل AZN إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ azn
٢٢١٫٥٢٩ bhd

1.00000 AZN = 0.22153 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 3:56 UTC
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AZN إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AZN → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063688.39311.434851.659020.957218.2198
1GBP1.1583511.23205102.3931.66211.921781.1087721.1054
1USD0.94020.811655183.10751.349051.559820.917.1303
1INR0.01131310.009766330.012032610.01623260.01876870.01082930.206122

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مانات أذربيجاني إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AZN الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for مانات أذربيجاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مانات أذربيجان / Bahraini Dinar
1 AZN0.22153 BHD
5 AZN1.10764 BHD
10 AZN2.21529 BHD
20 AZN4.43058 BHD
50 AZN11.07645 BHD
100 AZN22.15290 BHD
250 AZN55.38225 BHD
500 AZN110.76450 BHD
1000 AZN221.52900 BHD
2000 AZN443.05800 BHD
5000 AZN1107.64500 BHD
10000 AZN2215.29000 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / مانات أذربيجان
1 BHD4.51407 AZN
5 BHD22.57035 AZN
10 BHD45.14070 AZN
20 BHD90.28140 AZN
50 BHD225.70350 AZN
100 BHD451.40700 AZN
250 BHD1128.51750 AZN
500 BHD2257.03500 AZN
1000 BHD4514.07000 AZN
2000 BHD9028.14000 AZN
5000 BHD22570.35000 AZN
10000 BHD45140.70000 AZN