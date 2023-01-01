فلورن أروبي إلى دينار تونسي

تحويل AWG إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ awg
١٬٧٣٠٫٥٥٠ tnd

1.00000 AWG = 1.73055 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 3:51 UTC
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AWG إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AWG → 0 TND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063788.40941.434931.659180.9572518.2218
1GBP1.1584811.2323102.4231.662371.922171.1089621.11
1USD0.94010.811491183.1151.3491.559820.8999517.1306
1INR0.0113110.009763470.012031510.01623050.0187670.01082780.206107

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فلورن أروبي إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AWG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AWG الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Aruban florin

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AWG إلى EUR

AWG إلى NZD

AWG إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Aruban Florin / Tunisian Dinar
1 AWG1.73055 TND
5 AWG8.65275 TND
10 AWG17.30550 TND
20 AWG34.61100 TND
50 AWG86.52750 TND
100 AWG173.05500 TND
250 AWG432.63750 TND
500 AWG865.27500 TND
1000 AWG1730.55000 TND
2000 AWG3461.10000 TND
5000 AWG8652.75000 TND
10000 AWG17305.50000 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / Aruban Florin
1 TND0.57785 AWG
5 TND2.88925 AWG
10 TND5.77850 AWG
20 TND11.55700 AWG
50 TND28.89250 AWG
100 TND57.78500 AWG
250 TND144.46250 AWG
500 TND288.92500 AWG
1000 TND577.85000 AWG
2000 TND1155.70000 AWG
5000 TND2889.25000 AWG
10000 TND5778.50000 AWG