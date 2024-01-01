1 دينار تونسي إلى فلورن أروبي

تحويل TND إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

1 tnd
0.58 awg

1.000 TND = 0.5781 AWG

Mid-market exchange rate at 09:07
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤١٩١٫٤٧٢١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٦
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨١٢١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٩٢
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥٩١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٨١
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinar

TND إلى USD

TND إلى EUR

TND إلى GBP

TND إلى INR

TND إلى JPY

TND إلى RUB

TND إلى AUD

TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / Aruban Florin
1 TND٠٫٥٧٨١١ AWG
5 TND٢٫٨٩٠٥٥ AWG
10 TND٥٫٧٨١٠٩ AWG
20 TND١١٫٥٦٢١٨ AWG
50 TND٢٨٫٩٠٥٤٥ AWG
100 TND٥٧٫٨١٠٩٠ AWG
250 TND١٤٤٫٥٢٧٢٥ AWG
500 TND٢٨٩٫٠٥٤٥٠ AWG
1000 TND٥٧٨٫١٠٩٠٠ AWG
2000 TND١٬١٥٦٫٢١٨٠٠ AWG
5000 TND٢٬٨٩٠٫٥٤٥٠٠ AWG
10000 TND٥٬٧٨١٫٠٩٠٠٠ AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / Tunisian Dinar
1 AWG١٫٧٢٩٧٨ TND
5 AWG٨٫٦٤٨٩٠ TND
10 AWG١٧٫٢٩٧٨٠ TND
20 AWG٣٤٫٥٩٥٦٠ TND
50 AWG٨٦٫٤٨٩٠٠ TND
100 AWG١٧٢٫٩٧٨٠٠ TND
250 AWG٤٣٢٫٤٤٥٠٠ TND
500 AWG٨٦٤٫٨٩٠٠٠ TND
1000 AWG١٬٧٢٩٫٧٨٠٠٠ TND
2000 AWG٣٬٤٥٩٫٥٦٠٠٠ TND
5000 AWG٨٬٦٤٨٫٩٠٠٠٠ TND
10000 AWG١٧٬٢٩٧٫٨٠٠٠٠ TND