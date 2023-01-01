فلورن أروبي إلى دينار كويتي

تحويل AWG إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 awg
170.635 kwd

1.00000 AWG = 0.17064 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 3:46 UTC
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AWG إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AWG → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.063788.39771.435091.659440.957418.2231
1GBP1.1584111.2322102.4011.662421.922311.1090621.1098
1USD0.94010.811557183.1041.349151.560060.9000517.1318
1INR0.01131250.009765550.012033110.01623450.01877240.01083040.206149

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فلورن أروبي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AWG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AWG الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Aruban florin

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AWG إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Aruban Florin / Kuwaiti Dinar
1 AWG0.17064 KWD
5 AWG0.85318 KWD
10 AWG1.70635 KWD
20 AWG3.41270 KWD
50 AWG8.53175 KWD
100 AWG17.06350 KWD
250 AWG42.65875 KWD
500 AWG85.31750 KWD
1000 AWG170.63500 KWD
2000 AWG341.27000 KWD
5000 AWG853.17500 KWD
10000 AWG1706.35000 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Aruban Florin
1 KWD5.86045 AWG
5 KWD29.30225 AWG
10 KWD58.60450 AWG
20 KWD117.20900 AWG
50 KWD293.02250 AWG
100 KWD586.04500 AWG
250 KWD1465.11250 AWG
500 KWD2930.22500 AWG
1000 KWD5860.45000 AWG
2000 KWD11720.90000 AWG
5000 KWD29302.25000 AWG
10000 KWD58604.50000 AWG