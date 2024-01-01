Aruba florininden Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile AWG → KWD çevirin

1.000 awg
172,179 kwd

1,000 AWG = 0,1722 KWD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Aruba florininden Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Aruba florini için en iyi döviz çiftleri

AWG → USD

AWG → AUD

AWG → CAD

AWG → ZAR

AWG → GBP

AWG → EUR

AWG → NZD

AWG → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Aruba Florini / Kuveyt Dinarı
1 AWG0,17218 KWD
5 AWG0,86090 KWD
10 AWG1,72179 KWD
20 AWG3,44358 KWD
50 AWG8,60895 KWD
100 AWG17,21790 KWD
250 AWG43,04475 KWD
500 AWG86,08950 KWD
1000 AWG172,17900 KWD
2000 AWG344,35800 KWD
5000 AWG860,89500 KWD
10000 AWG1.721,79000 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Aruba Florini
1 KWD5,80792 AWG
5 KWD29,03960 AWG
10 KWD58,07920 AWG
20 KWD116,15840 AWG
50 KWD290,39600 AWG
100 KWD580,79200 AWG
250 KWD1.451,98000 AWG
500 KWD2.903,96000 AWG
1000 KWD5.807,92000 AWG
2000 KWD11.615,84000 AWG
5000 KWD29.039,60000 AWG
10000 KWD58.079,20000 AWG