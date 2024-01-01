1 Kuveyt dinarından Aruba florinine

Reel döviz kuru ile KWD → AWG çevirin

1.000ك KWD = 5.822ƒ AWG

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

KWD → AWG çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

AWG
1 KWD → AWGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5.84495.8704
Düşük5.81755.8175
Ortalama5.83555.8498
Değişim-0.31%-0.58%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 KWD → AWG istatistikleri

KWD → AWG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5.8449, en düşük 5.8175 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5.8355 oldu. KWD → AWG kurundaki değişiklik -0.31 değerindeydi.

KWD → AWG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5.8704, en düşük 5.8175 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5.8498 oldu. KWD → AWG kurundaki değişiklik -0.58 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - AWG tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184.43220.9488518.18981.547151.704741710.373.67295
1 INR0.011843810.01123810.2154370.01832420.020190620.25730.0435018
1 EUR1.053988.9831119.17021.630541.796621802.563.87092
1 ZAR0.05497594.641730.052164210.08505590.093719594.02910.201924

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kuveyt dinarından Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

KWD → INR

KWD → EUR

KWD → ZAR

KWD → AUD

KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Aruba Florini
1 KWD5.82161 AWG
5 KWD29.10805 AWG
10 KWD58.21610 AWG
20 KWD116.43220 AWG
50 KWD291.08050 AWG
100 KWD582.16100 AWG
250 KWD1455.40250 AWG
500 KWD2910.80500 AWG
1000 KWD5821.61000 AWG
2000 KWD11643.22000 AWG
5000 KWD29108.05000 AWG
10000 KWD58216.10000 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Kuveyt Dinarı
1 AWG0.17177 KWD
5 AWG0.85887 KWD
10 AWG1.71774 KWD
20 AWG3.43548 KWD
50 AWG8.58870 KWD
100 AWG17.17740 KWD
250 AWG42.94350 KWD
500 AWG85.88700 KWD
1000 AWG171.77400 KWD
2000 AWG343.54800 KWD
5000 AWG858.87000 KWD
10000 AWG1717.74000 KWD