5 Aruba florininden Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile AWG → KWD çevirin

5 awg
0,854 kwd

1.00000 AWG = 0.17077 KWD

20:7 UTC'deki reel piyasa kuru
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AWG → KWD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AWG → 0 KWD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.056387.84721.425321.644690.966918.543
1GBP1.1547311.2198101.4451.645941.899261.1165121.4132
1USD0.94670.819807183.1651.349351.557030.915417.5547
1INR0.01138340.009857590.012024310.0162250.01872210.0110070.211083

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Aruba florininden Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Aruba florini

AWG → USD

AWG → AUD

AWG → CAD

AWG → ZAR

AWG → GBP

AWG → EUR

AWG → NZD

AWG → SGD

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plane
Çevrim kurları Aruba Florini / Kuveyt Dinarı
1 AWG0.17077 KWD
5 AWG0.85387 KWD
10 AWG1.70773 KWD
20 AWG3.41546 KWD
50 AWG8.53865 KWD
100 AWG17.07730 KWD
250 AWG42.69325 KWD
500 AWG85.38650 KWD
1000 AWG170.77300 KWD
2000 AWG341.54600 KWD
5000 AWG853.86500 KWD
10000 AWG1707.73000 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Aruba Florini
1 KWD5.85571 AWG
5 KWD29.27855 AWG
10 KWD58.55710 AWG
20 KWD117.11420 AWG
50 KWD292.78550 AWG
100 KWD585.57100 AWG
250 KWD1463.92750 AWG
500 KWD2927.85500 AWG
1000 KWD5855.71000 AWG
2000 KWD11711.42000 AWG
5000 KWD29278.55000 AWG
10000 KWD58557.10000 AWG