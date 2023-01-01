فلورن أروبي إلى يوان صيني

تحويل AWG إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ awg
٤٬٠٣٣٫٣١ cny

1.00000 AWG = 4.03331 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 3:41 UTC
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AWG إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AWG → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063788.40681.43521.659570.957318.2237
1GBP1.1583511.23215102.4071.662481.922381.1088821.1097
1USD0.94010.811589183.11251.349251.560180.917.1324
1INR0.01131140.009764950.012031910.0162340.0187720.01082870.206135

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فلورن أروبي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AWG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AWG الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Aruban florin

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Aruban Florin / Chinese Yuan RMB
1 AWG4.03331 CNY
5 AWG20.16655 CNY
10 AWG40.33310 CNY
20 AWG80.66620 CNY
50 AWG201.66550 CNY
100 AWG403.33100 CNY
250 AWG1008.32750 CNY
500 AWG2016.65500 CNY
1000 AWG4033.31000 CNY
2000 AWG8066.62000 CNY
5000 AWG20166.55000 CNY
10000 AWG40333.10000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Aruban Florin
1 CNY0.24793 AWG
5 CNY1.23967 AWG
10 CNY2.47935 AWG
20 CNY4.95870 AWG
50 CNY12.39675 AWG
100 CNY24.79350 AWG
250 CNY61.98375 AWG
500 CNY123.96750 AWG
1000 CNY247.93500 AWG
2000 CNY495.87000 AWG
5000 CNY1239.67500 AWG
10000 CNY2479.35000 AWG