فلورن أروبي إلى بولا بوتسواني

تحويل AWG إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

1000 awg
7506.61 bwp

1.00000 AWG = 7.50661 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 3:40 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

AWG إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AWG → 0 BWP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.063788.40941.43521.659570.957418.2236
1GBP1.1582811.2321102.4061.662411.92231.1089421.1087
1USD0.94010.811622183.1151.349251.560180.9000517.1323
1INR0.0113110.009765050.012031510.01623350.01877140.0108290.206128

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فلورن أروبي إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AWG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AWG الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Aruban florin

AWG إلى USD

AWG إلى AUD

AWG إلى CAD

AWG إلى ZAR

AWG إلى GBP

AWG إلى EUR

AWG إلى NZD

AWG إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Aruban Florin / Botswanan Pula
1 AWG7.50661 BWP
5 AWG37.53305 BWP
10 AWG75.06610 BWP
20 AWG150.13220 BWP
50 AWG375.33050 BWP
100 AWG750.66100 BWP
250 AWG1876.65250 BWP
500 AWG3753.30500 BWP
1000 AWG7506.61000 BWP
2000 AWG15013.22000 BWP
5000 AWG37533.05000 BWP
10000 AWG75066.10000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / Aruban Florin
1 BWP0.13322 AWG
5 BWP0.66608 AWG
10 BWP1.33216 AWG
20 BWP2.66432 AWG
50 BWP6.66080 AWG
100 BWP13.32160 AWG
250 BWP33.30400 AWG
500 BWP66.60800 AWG
1000 BWP133.21600 AWG
2000 BWP266.43200 AWG
5000 BWP666.08000 AWG
10000 BWP1332.16000 AWG