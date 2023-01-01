غيلدر الأنتيل الهولندية إلى دولار جامايكي

تحويل ANG إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ang
٨٥٬٨٩٥٫٤٠ jmd

1.00000 ANG = 85.89540 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:58 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

ANG إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ANG → 0 JMD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.0627588.42191.434611.658860.957118.2174
1GBP1.1583511.231102.421.661731.921491.1086521.1016
1USD0.940950.812348183.2011.34991.560910.900617.1418
1INR0.01130940.009763680.012019110.01622460.01876080.01082440.206029

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غيلدر الأنتيل الهولندية إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ANG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ANG الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for هولندا الغيلدر antillean

ANG إلى USD

ANG إلى EUR

ANG إلى GBP

ANG إلى NZD

ANG إلى SGD

ANG إلى ZAR

ANG إلى CAD

ANG إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل غيلدر جزر الأنتيل الهولندية / دولار جامايكي
1 ANG85.89540 JMD
5 ANG429.47700 JMD
10 ANG858.95400 JMD
20 ANG1717.90800 JMD
50 ANG4294.77000 JMD
100 ANG8589.54000 JMD
250 ANG21473.85000 JMD
500 ANG42947.70000 JMD
1000 ANG85895.40000 JMD
2000 ANG171790.80000 JMD
5000 ANG429477.00000 JMD
10000 ANG858954.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / غيلدر جزر الأنتيل الهولندية
1 JMD0.01164 ANG
5 JMD0.05821 ANG
10 JMD0.11642 ANG
20 JMD0.23284 ANG
50 JMD0.58210 ANG
100 JMD1.16421 ANG
250 JMD2.91053 ANG
500 JMD5.82105 ANG
1000 JMD11.64210 ANG
2000 JMD23.28420 ANG
5000 JMD58.21050 ANG
10000 JMD116.42100 ANG